عجائب وطرائف.. مباراة بيراميدز وراسينج كلوب بدون مراقب أو منسق

في واحدة من عجائب المباريات القارية في الكونفدرالية، ستقام مباراة راسينج كلوب أبيدجان ونادي بيراميدز في دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بدون مراقب للقاء أو منسق عام.
ويحل بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب في السادسة من مساء اليوم بملعب إيبمبي بالعاصمة أبيدجان على أن تقام مباراة الإياب في السادسة من مساء يوم ٢١ فبراير الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
وستكون المباراة بدون مراقب أو منسق عام حيث لم يصلا إلى أبيدجان لأسباب غير معلومة، في واقعة تحدث لأول مرة في المسابقات القارية.
وسبق لبيراميدز أن تقدم بشكوى رسمية للكاف لعدم إذاعة مباراة الفريقين اليوم، ورفض تصويرها من طرف نادي بيراميدز، إلى جانب عدم حضور المراقب لسبب مجهول.
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