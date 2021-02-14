الزمالك يحيي ذكرى الفوز بالسوبر الأفريقى.. ماذا قال بهذه المناسبة؟

يعتبر يوم 14 فبراير من الأيام السعيدة لجماهير نادي الزمالك، حيث توج فيه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب السوبر الإفريقي مرتين على حساب فريقي المقاولون العرب والترجي الرياضي التونسي.

اللقب الأول كان في 14 فبراير لعام 1997، عندما واجه مع المقاولون العرب، بالمباراة التي اقيمت على استاد القاهرة الدولي، وحسمها الفريق لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتوج الزمالك بالسوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

الزمالك شارك في المباراة بصفته بطلا لدوري الأبطال، بينما شارك المقاولون العرب بصفته بطل لكأس الكؤوس الإفريقية.

وفي المرة الثانية في 14 فبراير لعام 2020، عندما تقابل مع الترجي الرياضي التونسي في المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، وحقق الفريق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوج بالسوبر الإفريقي الرابع في تاريخه.

وشارك الزمالك في المباراة باعتباره بطل كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية”، بينما شارك الترجي بصفته حامل لقب دوري الأبطال.

تشكيل الزمالك في “سوبر 2020”

دفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بداية نارية

نجح يوسف إبراهيم “أوباما”، في التقدم سريعا للزمالك في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بعدما تلقى عرضية متقنة من محمد عبد الشافي حولها صانع ألعاب برأسه مسجلا هدف فريقه اليوم.

سيطر الفارس الأبيض على مجريات المباراة وشكل لاعبيه خطورة دائمة على مرمى الترجي التونسي لينهي شوط المباراة الأول بهدف واحد دون رد.

ثنائية بن شرقي

أعاد الجزائري عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجي التونسي من نقطة الجزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

ولم تمر سوى 4 دقائق فقط حتى أعاد المغربي أشرف بن شرقي التقدم للفارس الأبيض بعدما توغل في دفاعات المنافس مسددا كرة أرضية متقنة معلنا عن هدف فريقه الثاني.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، نفذ لاعبي الزمالك هجمة مرتدة منظمة سجل منها أشرف بن شرقي هدفه الثاني والثالث لأبناء القلعة البيضاء، ليعلن عن فوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.