استقالة سرية لـ "النحاس".. الغضب يجتاح المقاولون العرب وعقوبات على اللاعبين

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها داخل نادى المقاولون العرب بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم فى الفترة الأخيرة والتى كان أخرها الخروج من مسابقة كأس مصر .
وتلقى مسئولو المقاولون العرب صدمة قوية بعد هزيمة الفريق أمام بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف وتوديع مسابقة كأس مصر من دور الـ 32 .
واستقر مسئولو المقاولون العرب على توقيع عقوبة قوية مالية على اللاعبين بعد الخروج من مسابقة كأس مصر ومواصلة العروض السيئة التى يقدمها الفريق فى الأونة الأخيرة .
وعلم " دوت الخليج " أن عماد النحاس المدير الفنى تقدم باستقالة لمحمد عادل المشرف العام على الكرة لرفع الحرج عن مجلس الإدارة بعد النتائج السلبية ولكن حتى الآن لم يتم حسم مصيره .
ويعيش المقاولون العرب أوقاتا صعبة فى الموسم الجارى بسبب مسلسل النتائج السلبية ، وأصبح في المركز الـ13 بمسابقة الدوري، برصيد 11 نقطة وذلك بعد خوض 12 لقاء.
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