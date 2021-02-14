ذئاب روما تفترس أودينيزي بثلاثية في الكالتشيو

حقق فريق روما انتصارًا ثمينًا على ضيفه أودينيزي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "الأوليمبيكو" ضمن منافسات الاسبوع الـ22 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".
وافتتح جوردان فيرتو أهداف الذئاب في الدقيقة 5، ثم سجل هدفا ثانيا في الدقيقة 25، قبل أن يأتي بيدرو رودريجيز ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 90.
وبهذا الفوز، استعاد روما توازنه مجددا بعد الهزيمة على يد يوفنتوس بنتيجة 2-0 في الجولة 21 الماضية.
ورفع روما رصيده للنقطة 43 في المركز الثالث، خلف ميلان المتصدر (49 نقطة) وإنتر الوصيف برصيد (47 نقطة).
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