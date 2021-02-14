استعدادا لمباراتهما في الكونفدرالية.. بيراميدز يتحرك لملعب إيبمبي

تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من مقر فندق إقامتها إلى استاد إيبمبي بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، تمهيدا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في الكونفدرالية الأفريقية. ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء اليوم على راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وعقد المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا اجتماعا بالفيديو مع لاعبي الفريق لإعلان التشكيل وخطة اللعب قبل التحرك مباشرة لملعب المباراة الهامة.

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