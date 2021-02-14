الإسماعيلي يحقق فوزا صعبا على لافيينا ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

وسجل هدف الاسماعيلي الاول بينسون شيلونجو في الدقيقة 52 من عمر اللقاء ، وتعادل لافيينا في الدقيقة 62 عن طريق مصطفى عوض الزنارى واحرز هدف الفوز شيلونجو في الدقيقة 84 من زمن المباراة .
وبدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل كالتالي :
حارس مرمى : محمد فوزى
الدفاع : حسين السيد - كاستيلو - مصطفى الزنارى - بيومى
الوسط : عماد حمدى - محمد حسن - عمر الوحش - مدحت فقوسة
الهجوم : أرى بابل - شيلونجو
ويواجه الإسماعيلي الفائز من مباراة الزمالك امام حرس الحدود .
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