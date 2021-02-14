الإسماعيلي يحقق فوزا صعبا على لافيينا ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

حقق فريق الإسماعيلى الفوز على منافسه لافيينا أحد أندية دوري القسم الرابع بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي ملعب السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر.

وسجل هدف الاسماعيلي الاول بينسون شيلونجو في الدقيقة 52 من عمر اللقاء ، وتعادل لافيينا في الدقيقة 62 عن طريق مصطفى عوض الزنارى واحرز هدف الفوز شيلونجو في الدقيقة 84 من زمن المباراة .

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل كالتالي :

حارس مرمى : محمد فوزى الدفاع : حسين السيد - كاستيلو - مصطفى الزنارى - بيومى الوسط : عماد حمدى - محمد حسن - عمر الوحش - مدحت فقوسة الهجوم : أرى بابل - شيلونجو

ويواجه الإسماعيلي الفائز من مباراة الزمالك امام حرس الحدود .