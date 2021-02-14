مسحة طبية للاعبي الأهلي والجهاز الفني استعدادا للمريخ السوداني

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بالنادي الأهلي لمسحة طبية اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، في بداية مشوار الفريق بمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وعاد الفريق الأول لكرة القدم للتدريبات اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد كأس العالم للأندية .
وحصد الفريق الأحمر الميدالية البرونزية في مونديال العالم للاندية.
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