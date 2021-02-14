وعدي لكم جميعا.. أول تعليق من محمد صلاح بعد سقوط ليفربول المدوي أمام ليستر

علق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على خسارة فريقه من ليستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس.

ونشر محمد صلاح صورة عبر "إنستجرام"، معلقا عليها "لقد كانت فترة صعبة لأسباب عديدة.. نحن أبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية.. لن نسمح بتحديد هذا الموسم بالنتائج الأخيرة التي حصلنا عليها.. هذا هو وعدي لكم جميعًا".



وحقق فريق ليستر سيتي الفوز علي منافسه ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي.

