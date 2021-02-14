المفاجأة الثانية.. كوكاكولا يقصي الإنتاج الحربي من كأس مصر بهدف +90

حقق فريق كوكاكولا أحد أندية دورى القسم الثاني، فوزا مثيرا على منافسة الإنتاج الحربي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.
وأضاع الانتاج الحربي ضربة جزاء في الشوط الاول ، في حين سجل كوكاكولا هدف الفوز في الدقيقة 93 من ركلة جزاء.
وكان فريق بتروجيت نجح في إقصاء المقاولون العرب في أولى مفاجآت بطولة كأس مصر بهزيمة ثلاثة أهداف مقابل هدف .
وسيواجه فريق كوكاكولا منافسه بتروجيت في دور ال16 من بطولة كأس مصر.
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