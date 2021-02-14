الهلال يسقط أمام ضمك بهدف نظيف في الدوري السعودي

خسر فريق الهلال أمام نظيره ضمك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري السعودي.

هدف المباراة الوحيد أحرزه فاروق شافعي في الدقيقة 45، ليلحق بالهلال هزيمته الثالثة هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ضمك للنقطة 13 في المركز الخامس عشر وقبل الأخير، بينما توقف رصيد الهلال عند 33 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن مباراة الدور الأول كانت قد انتهت بفوز فريق الهلال على ضمك بهدفين نظيفين.