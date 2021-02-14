هدف المباراة الوحيد أحرزه فاروق شافعي في الدقيقة 45، ليلحق بالهلال هزيمته الثالثة هذا الموسم.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ضمك للنقطة 13 في المركز الخامس عشر وقبل الأخير، بينما توقف رصيد الهلال عند 33 نقطة في المركز الثالث.
يذكر أن مباراة الدور الأول كانت قد انتهت بفوز فريق الهلال على ضمك بهدفين نظيفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال يسقط أمام ضمك بهدف نظيف في الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.