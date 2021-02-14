مسحة طبية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك على هامش مران اليوم، الذي يقام على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
يأتي ذلك ضمن البروتوكول المتبع، استعدادا لمواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي المقررة إقامتها الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.
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