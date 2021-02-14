تدريبات فنية وخططية للاعبي الزمالك تحت إشراف باتشيكو

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فنية وخططية تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث أدت كل مجموعة الحصة التدريبة في جزء من الملعب.

وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذي شاركوا في لقاء مولودية الجزائر، وتولى جايمي باتشيكو الإشراف على تدريب هذه المجموعة، وشارك كلاعب في الوحدة التدريبة.

وحرص المدير الفني على أن تكون الفقرة خفيفة حتى لا يتعرض أي لاعب للإجهاد العضلي، وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة خفيفة في جزء من الملعب بدون حراس مرمي.

وخاض باقي لاعبو الفريق تدريبات فنية قوية تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة قوية في جزء من الملعب شارك فيها حمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد فتوح، وظهر الجميع بمستو جيد.

ويحتضن ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.