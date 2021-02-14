هدف مصطفى محمد في فريق قاسم باشا التركي.. شاهد

أحرز مصطفى محمد المحترف ضمن صفوف فريقه جلطة سراي، هدفا في شباك فريق قاسم باشا التركي في المباراة التي أقيمت على ملعب تورك تيليكوم أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري التركي.

جاء هدف مصطفى محمد من ركلة جزاء وضعها اللاعب على يسار حارس مرمى فريق قاسم باشا التركي. ويحتل جلطة سراي حاليًا المركز الأول برصيد 51 نقطة جمعها من 24 مباراة بالتساوي مع فريق فنربخشة المتصدر، بينما يتواجد قاسم باشا في المركز الثالث عشر بـ26 نقطة.

ويحتل جلطة سراي حاليًا المركز الأول برصيد 51 نقطة جمعها من 24 مباراة بالتساوي مع فريق فنربخشة المتصدر، بينما يتواجد قاسم باشا في المركز الثالث عشر بـ26 نقطة.

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