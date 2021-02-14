تدريبات تأهلية لـ فرجاني ساسي داخل صالة الجمنازيوم

أدي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهلية داخل صالة الجمنازيوم، على هامش المران الجماعي الذي أقيم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، أنه فضل خضوع اللاعب لتدريبات تأهيلية في صالة الجمنازيوم لتفادي الإجهاد، حيث فضل الجهاز منح اللاعب أكبر قسط من الراحة بعد مشاركتة في اللقاء الأخيرة بشكل كامل.
وأوضح أن فرجاني ساسي لا يعاني من أي إصابة، وسيتواجد في التدريبات الجماعية بداية من غدا بشكل طبيعي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.
ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في المباراة التي تقام على يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.
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