تطبيقا لقرارات رئاسة الوزراء.. تأجيل مواجهات الناشئين تحت 14 و16 سنة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة تأجيل مسابقات الناشئين تحت 14 و16 سنة في ضوء قرارات مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة.

وأعلن مجلس الوزراء أمس السبت الموافقة على إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي ضوء قرارات مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة بشأن إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من إبريل 2021 وفي ظل استمرار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

و قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة التزامه بقرارات رئاسة الوزراء وتأجيل مباريات الجمهورية للناشئين تحت 14 و16 سنة مع استمرار مسابقات للشباب تحت 18 و20 سنة.