صدفة أم مؤامرة.. انحياز التحكيم الأفريقي للترجي عرض مستمر

شهدت السنوات الأخيرة انحيازا واضحا من بعض الحكام الأفارقة لفريق الترجي التونسي في المسابقات القارية.

وحصل الترجي التونسي على ركلة جزاء وهمية أمام تونجيث السنغالي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، ونجح طه الخنيسي في تحويلها إلى هدف.

واصطدمت الكرة في يد مدافع مدافع تونجيث السنغالي الثابتة تماما، إلا أن الحكم قرر احتساب الكرة ركلة جزاء، ليفوز الترجي في النهاية بهدفين مقابل هدف.

وتضم مجموعة الترجي كلا من الزمالك ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

وحقق الترجي التونسي العديد من الانتصارات في دوري أبطال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة بسبب الأخطاء التحكيمية، ففي موسم2018 بدوري أبطال أفريقيا، ألغى الحكم هدف لفريق أول أغسطس الكونغولي في الدور نصف النهائي حيث كانت ستصبح النتيجة 4- 3 لصالح الفريق الأنجولي وتجعله قريبا من المباراة النهائية.

انتهت المباراة في النهاية بفوز الترجي 4- 2، وتأهل فريق باب سويقة إلى المباراة النهائية، ليفوز بعدها على الأهلي ويحصد البطولة.

في 2019 منح الكاف الترجي دوري أبطال أفريقيا، بعد رفض الحكم بكاري جاسما احتساب هدفا صحيحا للوداد بداعي التسلل، في نهائي دوري الأبطال وعدم الرجوع لتقنية الفيديو بسبب تعطلها، مما أدي إلى انسحاب الوداد المغربي، من اللقاء.

مسلسل فضائح فوز فريق الترجي التونسي بأخطاء تحكيمية فادحة لا ينتهي، هذه المرة كانت على حساب فريق إليكت سبور التشادي، في دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، الموسم الماضي، والتي تأهل فيها الفريق التونسي إلى دور الـ 32 بصعوبة بالغة، بنتيجة 3 - 2، وجاء هدف التأهل من تسلل واضح في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

الغريب في الأمر أن غالبية أخطاء التحكيم تكون لصالح الترجي، فهل يكون هذا الأمر صدفة أم مؤامرة مدبرة؟