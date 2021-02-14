استياء مسئولي سموحة بسبب قرارات اللجنة الثلاثية

أثار قرار اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة بتغيير ملعب مباراة سموحة و دكرنس فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر من استاد الحرس إلى ملعب دمنهور فجأة وبدون إبداء أية أسباب خاصة وأن ملعب المباراة سئ للغاية ولا تقام عليه مباريات منذ فترة، حالة من الغضب داخل سموحة

وعبر مسئولي سموحة عن غضبم الشديد تجاه قرارات اللجنة الثلاثية المفآجاة دون توضيح الأمور

وأعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، قبل مواجهة فريق دكرنس فى دور ال32 من بطولة كأس مصر.