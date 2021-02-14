مصطفى محمد أحرز الهدف الثاني لـ جالاتا سراي في الدقيقة الأخيرة من ضربة جزاء، ليقود فريقه للانتصار والمحافظة على صدارة جدول الترتيب.
وبهذا الهدف، رفع مصطفى محمد رصيده من الأهداف مع جالاتا سراي لـ 4 أهداف، في 4 مباريات شارك فيها مع الفريق، 3 منها في بطولة الدوري، ومباراة وحيدة في كأس تركيا.
وبذلك أصبح مصطفى محمد ثاني محترف مصري يسجل 4 أهداف في أول 4 مباريات في مشواره الإحترافي مع فريق أوروبي، بعد عمرو زكي الذي حقق ذلك الإنجاز مع ويجان أتلتيك منذ 13 عامًا.
وكان عمرو زكي أحرز 4 أهداف في شباك سندرلاند ووست هام، وهال سيتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى محمد يشارك عمرو زكي في إنجاز تاريخي للمحترفين المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.