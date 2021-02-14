الحضرمي يعزز صدارته في بطولة المدربين على مضمار نادي العين للفروسية

بكل جدارة واستحقاق تمكن المدرب العماني إبراهيم بن زاهر الحضرمي الحفاظ على صدارته في بطولة المدربين على مضمار نادي العين للفروسية مضيفا الفوز الثامن له على ذات المضمار و الـ11 على المستوى العام .

حيث استهل أمسية هذا الاسبوع بفوز مستحق في الشوط الأول على مسافة 1800 متر بواسطة الحصان عاصف المملوك لمحمد بن راشد السعدي مسجلا فوزه الثاني على التوالي على نفس المضمار ونفس المسافة، كما قدم الحضرمي الحصان صلب المملوك للخيالة السلطانية في الشوط الرابع الذي لفت الأنظار لمستواه العالي، حيث دخل في اقتتال على الصدارة مع المرشح الاول الحصان منفرد وقد حل صلب في المركز الثاني بفارق رقبة فقط، متقدما عن المركز الثالث بفارق كبير جدا وصل إلى 10 أطوال، ويعود الحضرمي مرة أخرى في الشوط السادس بواسطة الحصان أريس المملوك للشيخ ناصر بن محمد الحشار الذي كان قادما للفوز لولا المضايقة التي واجهها قبل خط النهاية دفعت به الى الاكتفاء بالمركز الوصيف.

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