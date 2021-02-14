إطلاق أول قناة عمانية إلكترونية متخصصة بسباقات الهجن بالتزامن مع مهرجان البشائر السنوي الرابع

متابعة- مبارك الحرسوسي :

تم مؤخرا وبالتزامن مع مهرجان البشائر السنوي الرابع لسباقات الهجن العربية انطلاق أول قناة عمانية إلكترونية متخصصة بسباقات الهجن سوف تكون حاضرة بقوة ومنافسة في كافة المهرجانات السنوية والأهلية لسباقات الهجن في السلطنة وحول هذا التطبيق قال حمد بن سالم الجنيبي مؤسس الخليج ريسينج : الفكرة جاءت لرفد محبي الهجن بالسلطنة بقناة او تطبيق يكون مرجعا وناقلا شاملا للاحداث وهو يحتوي عدة مميزات منها برنامج خاص لملك الترشيحات يستهدف المشاركين بالتطبيق بحيث يحصي الترشيحات ويعطي الفرصة المناسبة لهم لابراز القدرات الفنية لديهم من التطبيق كما يحتوي التطبيق على أهم الاخبار المتعلقة بعالم الهجن في السلطنة ودول الخليج ويحتوي ايضا على منصة للبيع والشراء في سوق الهجن وبإمكان الجميع الاطلاع من خلال التطبيق على أحدث المشتريات بذلك، وأضاف الجنيبي بان البرنامج يضم ايضا برامج فنية متنوعة في عالم الهجن منها برنامج بنك الانتاج وحزمة كبيرة من البرامج بعضها مباشرة وتواكب كافة الاحداث المتخصصة بالهجن، حيث ان التطبيق يضم عددا من الموظفين يمتلكون خبرات وقدرات فنية لإدارته بالشكل الصحيح وسوف يكون نقلة نوعية في عالم الهجن.

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