عمان لسباقات السيارات يحقق المركز السابع في أولى المشاركات للموسم الحالي

في الرياضة 14 فبراير,2021

في بطولة لومان الآسيوية بدبي

في أولى مشاركاته هذا العام وفي ظل أجواء شرق أوسطية أنهى فريق عمان لسباقات السيارات بقيادة البطل أحمد الحارثي سباق الجولة الأولى لبطولة لومان الآسيوية للسيارات في المركز السابع في فئة جي تي والتي جرت منافساتها على حلبة دبي اوتودرم وبمشاركة ما لا يقل عن 36 سيارة من فئة جي تي وفئة ال ام بي 3 وال ام بي 2 السريعة.

وكان الفريق العماني قد انطلق من المركز العاشر في بداية السباق ضمن مجموعة ال جي تي وتمكن من تحقيق المركز السابع عند ختام السباق والذي شهد منافسة قوية ومحتدمة منذ انطلاقته حتى نهاية السباق بعد 4 ساعات متواصلة على أرضية الحلبة التي يبلغ مسارها حوالي خمسة كيلو مترات، وانتهى السباق عند الغروب والذي بدأ في تمام الساعه الثانية والربع ظهرا.

أول من جلس على مقود السيارة في هذا السباق كان المتسابق أحمد الحارثي والذي انطلق من المركز العاشر بالفئة ومن ثم بدأ مسيره نحو التقدم إلى الأمام وتمكن من تجاوز صاحب المركز التاسع وكذلك صاحب المركز الثامن ليصل هو ثامناً خلف مجموعة سيارات الصفوة ،وكانت له محاولات لتجاوز السيارة التي تحمل الرقم 51 فيراري كورسا ، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب صعوبة المهمة ووجود منافسة قوية من السائقين أصحاب الخبرة في هذا السباق ، ورغم تراجعه فيما بعد إلى الخلف قليلا ، لكن الحارثي أنهى دوره وقام بتسليم السيارة لزميله توم كاننج والذي انطلق من المركز العاشر عند استلامه زمام القيادة لسيارة فريق عمان لسباقات السيارات.

السائق توم كاننج جلس خلف مقود سيارة استون مارتن فانتاج جي تي 3 التي تحمل الرقم 97 والذي تدعمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب والبنك الوطني العماني وعمانتل وبر الجصة ، حيث استطاع السير قدماً نحو المقدمة باحثاً عن مراكز أفضل في السباق ، وبالفعل فقد جاءت محاولاته مثمرة وناجحة بعدما اعتلى مركزين متتاليين في غضون وقت قصير ونجح في الوصول إلى المركز الثامن ، وتجاوز بعدها سيارة فريق ويلكن هورست من نوع بي أم دبليو ومن ثم رفعت الأعلام الصفراء داخل الحلبة ، لينتهي دور توم كاننج ليعود إلى مرآب الصيانة لتسليم السيارة للمتسابق جوني ادم لتكملة مشوار الزمن المتبقي من السباق.

المتسابق جوني ادم استلم زمام الأمور وجلس خلف مقود استون مارتن فانتاج وهو في المركز العاشر وبسرعته الخاطفة المعتادة تجاوز سيارة فيراري التابعة لديفيد ريجون ،وليواصل هوايته في تجاوز السائقين من امامه ، ولكن الزحمة داخل المسار والحذر من التجاوز الخاطئ أجبرت السائق جوني ادم إلى تخفيف السرعة ليصل عند خط نهاية السباق في المركز السابع في ترتيب عام سيارات ال جي تي منهياً السباق الأول له في هذه البطولة بهذا المركز.

المتسابق أحمد الحارثي وعقب نهاية السباق كان سعيدا بمركز الفريق ، حيث أكد بان السباق كان مثيراً وقوياً منذ الانطلاقة وتم التعرف على ذلك من خلال تواقيت المتسابقين في التأهيلات ، وقال الحارثي ” بالفعل هذه البطولة شهدت منافسة شرسة وقوية إلى النهاية ، كنا نتطلع إلى مراكز أرقى وأفضل من هذا طبعاً ولكننا مع هذا الكم الهائل من السواقين المميزين فنحن سعداء بالمركز السابع اليوم وغدا سيكون أمر آخر وعلينا العمل طوال الليل مع الفريق الفني تي اف لتحليل السباق ومعرفة نقاط القوة والضعف بالفريق وكذلك ما هي التعديلات التي نريدها نحن كسائقين بالسيارة”.