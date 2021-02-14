اليوم سحب قرعة دور الثمانية لبطولة كأس جلالة السلطان للهوكي

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تسحب اليوم قرعة دور الثمانية لبطولة كأس جلالة السلطان للهوكي المؤجلة من العام الماضي وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الاتحاد العماني للهوكي بحضور ممثلي الأندية المتأهلة الى هذا الدور وقد تأهل عن المجموعة الأولى صحار ومجيس فيما تأهل عن المجموعة الثانية النصر وظفار وتأهل عن المجموعة الثالثة أهلي سداب ونزوى وعن المجموعة الرابعة بوشر والسيب. وكانت نتائج مباريات أمس الاول اسفرت عن فوز صحار على السلام بنتيجة 4/ 2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الهوكي بمجمع صحار الرياضي، فيما كرر حامل اللقب النصر فوزه على جاره ظفار بهدفين لهدف وذلك على ملعب الهوكي بمجمع السعادة الرياضي وفاز نزوى على البشائر بنتيجة 3 / 2 وضمن تأهله برفقة متصدر المجموعة الثالثة أهلي سداب وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وسوف تقام مباريات دور الثمانية خلال الفترة من 18 فبراير الجاري وحتى مطلع مارس القادم، حيث سيتم توزيع الأندية المتأهلة للأدوار النهائية على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 4 أندية وتلعب دورا واحدا يصعد الأول والثاني من كل مجموعة للمربع الذهبي وسيلعب المتأهلان بالدور نصف النهائي بنظام المقص بحيث يلاقي أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية ويخوض أول المجموعة الثانية لقاء نصف النهائي مع ثاني المجموعة الأولى ليتأهل من خلالها الفائزان للمباراة النهائية على لقب البطولة، فيما سيلعب الخاسران لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

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