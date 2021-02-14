اليوم مباراتان في مرحلة الإياب بدور الثمانية لمسابقة الكأس الغالية لكرة القدم

تقام اليوم مباراتان في مرحلة الاياب بدورالثمانية لمسابقة كأس جلالة السلطان لكرة القدم، حيث يلتقي في المباراة الاولى صحم مع السيب في الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة مساء على ملعب المجمع الرياضي بصحار أما المباراة الثانية ستكون بين المصنعة وظفار في الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة مساء بمجمع الرستاق الرياضي والفائز بمجموع مباراتي الذهاب والاياب يتأهل إلى دور نصف نهائي لمسابقة الكأس الغالية، ففي مباراة الذهاب تمكن السيب من الفوز على صحم بنتيجة 1/صفر كما فاز ظفار على المصنعة بهدفين نظيفين .

وتستكمل مباريات الاياب في دور الثمانية يوم غد من خلال اقامة مباراتين تجمع الاولى السويق مع عبري في الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة مساء على ملعب مجمع الرستاق الرياضي والمباراة الثانية الاتحاد مع النهضة على ملعب مجمع السعادة في الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة مساء .

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