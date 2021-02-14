كوكا يقود هجوم أولمبياكوس أمام باناثايكوس في قمة الدوري اليوناني

تواجد أحمد حسن كوكا نجم أولمبياكوس في التشكيل الأساسي لفريقه لمباراة باناثايكوس والتي ستقام مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري اليوناني.
ويتصدر أولمبياكوس جدول ترتيب الدوري اليوناني وفي رصيده 57 نقطة، ويبعد بفارق 19 نقطة عن باناثايكوس.
ويلعب أولمبياكوس المواجهة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: خوسيه سا
خط الدفاع: ثاناسيس - سميدو - سوكراتيس - ريباسيوك
خط الوسط: تياجو سيلفا - كامارا - بوشالاكيس
خط الهجوم: فروساي - أحمد حسن كوكا - فورتنيس
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