خماسي سلة الاتحاد السكندري ضمن القائمة النهائية للمنتخب الوطني

وقع أختيار الكابتن احمد مرعي المدير الفني للمنتخب القومى المصرى لكرة السلة على خماسي سلة الاتحاد السكندري " هيثم كمال - علي احمد - احمد ابو العلا - يوسف شوشة - محمد طه " للانضمام للقائمة النهائية للمنتخب الوطني . وغادرت بعثة المنتخب الوطني إلى دولة تونس استعدادا لخوض تصفيات المرحلة الثانية والمؤهلة للبطولة الإفريقية ، حيث يواجه المنتخب الوطني كلا من المغرب والرأس الأخضر وأوغندا . و أقيمت تصفيات المرحلة الأولى على صالة الدكتور كمال شلبى بمقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى خلال الفترة من 27 نوفمبر و حتى 29 نوفمبر 2020 الماضى ، كل التوفيق لنجوم سلة زعيم الثغر مع المنتخب المصرى

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