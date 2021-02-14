بيراميدز يفتتح التهديف أمام راسينغ كلوب عن طريق إسلام عيسى

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 19 عن طريق اسلام عيسى.
وستكون المباراة بدون مراقب أو منسق عام حيث لم يصلا إلى أبيدجان لأسباب غير معلومة، في واقعة تحدث لأول مرة في المسابقات القارية.
وسبق لبيراميدز أن تقدم بشكوى رسمية للكاف لعدم إذاعة مباراة الفريقين اليوم، ورفض تصويرها من طرف نادي بيراميدز، إلى جانب عدم حضور المراقب لسبب مجهول.
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