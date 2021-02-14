"الشباب والرياضة" تضع رؤية شاملة لدعم وتطوير ريادة الأعمال وحاضنات الشباب

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحى ، تنفيذ رؤية شاملة لدعم وتطوير قطاع ريادة الاعمال ودعم الأفكار الابتكارية وتبنى المشروعات الشبابية من خلال حاضنات الاعمال، قامت الوزارة بتبنى العديد من مشروعات ريادة الاعمال تضمنت مراكز المشورة (وحدات POP بمراكز الشباب) بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، وحاضنات الشباب بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فضلًا عن بروتوكولات التعاون بين الوزارة وجهات داعمة مثل المجلس الثقافي البريطاني بالإضافة الى تبنى العديد من المشروعات الابتكارية.

وتضمنت خطة الوزارة مشروع "مراكز المشورة"، الذى تضمن إنشاء وتجهيز وحدات مصغرة (POP) بمراكز الشباب تحت شعار "مبادرة رواد النيل "بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وتم تدريب وإعداد (30) من العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها كأخصائي تطوير الأعمال ومقدم خدمات والذي سبق تدريبهم بالمعهد المصرفي للحصول على شهادة ريادة الأعمال خلال الفترة من 5 ديسمبر 2019 وحتى 4/6/2020 واستكمال التدريبات اونلاين نظرًا لجائحة كورونا، وقامت الوزارة بعد المعاينة باختيار مراكز شباب (الشيخ زايد - الجزيرة - العاشر - التجمع الأول - محمد بدر شعراوي) كمرحلة أولى للإنشاء، وعليه تم تجهيز (3) مراكز شباب هي (الجزيرة - الشيخ زايد - التجمع الأول) خلال شهر أكتوبر 2020 وتم تشغيلهم تجريبيًا استعدادًا للافتتاح الرسمى. بالإضافة الى انه جارى الإعداد لإنشاء (2) وحدة جديدة خلال شهرى فبراير ومارس 2021 بمحافظات الصعيد والدلتا، وتقوم الوزارة باستكمال انشاء عدد (12) وحدة خلال العام المالي الحالي.

اما عن مشروع حاضنات الاعمال المنفذ بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى، شمل التعاون مجالات عدة منها ترسيخ وتنمية ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وذلك تحقيقًا لهدف الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار والابداع، المساهمة في إنشاء 10 مراكز تدريب على ريادة الأعمال والابتكار كمرحلة أولى في 10 محافظات مختلفة، ومن ثم جارى التنسيق مع مساعد رئيس الأكاديمية لتشكيل لجنة رسمية من قبل الاكاديمية لتفعيـــل خطـــة عمل مذكرة التفاهم. وقامت الوزارة بتخصيص مبنى الأنشطة بمركز شباب الجزيرة للحاضنة بتكلفة إيجاريه تقدر بنحو مليون جنيهًا تتحملها الوزارة.

وفى اطار التعاون بين الوزارة وعدد من الجهات الداعمة لريادة الاعمال، منها المجلس الثقافي البريطاني تم ترشيح ممثلين من الوزارة للاشتراك في البرنامج التدريبى طويل المدى لبناء قدرات العاملين بالأجهزة الحكومية في مجالات برامج التمكين الاقتصادي وريادة الاعمال على مرحلتين، كما تم ترشيح عدد (7) من العاملين بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة للاشتراك بالدورات وتم اجتيازها بنجاح وتم طرح فكرة تمويل عدد (3) مشروعات بمبلغ 50000 ج لكل مشروع من مشروعات حاضنة الاعمال المزمع انشائها بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى.

وفى سياق آخر، تقوم الوزارة بدورها في المساهمة في مواجهة مشكلة البطالة من خلال ملتقيات التوظيف حيث تم توظيف 20 الف شاب في شركات القطاع الخاص من خلال بنك التوظيف الإلكتروني بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ويتم متابعة الشباب والشركات لمدة ثلاثة أشهر، علاوة على توظيف 1463 شاب من خلال ملتقيات التوظيف وايام التوظيف المفتوحة وتقام داخل الشركات او مراكز الشباب بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ويتم متابعة الشباب والشركات لمدة ثلاثة أشهر.

وفيما يتعلق بتبنى المشروعات الابتكارية، قامت الوزارة بتنفيذ برنامج القيادات الشبابية لنسختين Ylp5 و Ylp6 معسكرات الابتكار وريادة الاعمال والتي تعتمد على التفكير الابتكاري بالتعاون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمشاركة (10000) شاب في الفترة من 2018 حتى 2020، وتم فوز ستة مشروعات للشباب مثلت مصر عربيًا في دول (تونس والأردن ولبنان) وتم تمثيل مصر عالميًا بمشاركة عدد (2) مشروع بالولايات المتحدة الأمريكية.