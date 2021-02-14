زوجى يقودنى إلى البرية.. يارا نعوم تحتفل بعيد الحب مع زوجها عماد متعب.. شاهد

احتفلت يارا نعوم، زوجة لاعب النادي الاهلي السابق عماد متعب بعيد الحب من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت يارا نعوم بإطلالة جذابة بصحبة زوجها عماد متعب وعلقت على الصورة قائلا "عيد حب سعيد لزوجي الذي "يقودني" إلى البرية. أنا أحبك".

وانضم متعب لناشئي الأهلي عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما، كما فاز بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.





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