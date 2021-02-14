نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد هزيمة الهلال أمام ضمك اليوم و حقيقة إقالة المدير الفني رازافان في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ترند نمبر، وان داخل المملكة العربية السعودية بعد نهاية مباراة ضمك والهلال السعودي، والتي نقلتها قناة السعودية الرياضية وفاز بها ضمك بهدف دون رد، لتخرج التكهنات والتسريبات بإقالة المدير الفني للفريق الأول من منصبة بعد أن تراجعت النتائج للفريق في الأسابيع الماضية، مما تسبب في غضب الجماهير الهلالية على مستوى الفريق وبات حصوله على اللقب للعام الثاني على التوالي محل شك، مما جعل إدارة الهلال تفكر جدياً في تغير المدرب إنقاذاً للفريق قبل فوات الأوان.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 18 11 5 2 12 22:38 16 38 2 الأهلي 18 10 4 4 12 26:31 5 34 3 الهلال 18 9 6 3 12 13:30 17 33 4 الاتحاد 18 7 8 3 12 17:23 6 29 5 الإتفاق 18 8 3 7 12 27:30 3 27 6 التعاون 18 6 7 5 12 15:18 3 25 7 النصر 18 7 4 7 12 25:27 2 25 8 القادسية 18 6 7 5 12 27:28 1 25 9 الوحدة 18 7 3 8 12 30:27 -3 24 10 أبها 18 7 3 8 12 30:25 -5 24 11 الفتح 18 6 4 8 12 32:27 -5 22 12 الفيصلي 18 4 8 6 12 25:22 -3 20 13 الباطن 18 5 5 8 12 29:25 -4 20 14 الرائد 18 5 4 9 12 29:24 -5 19 15 ضمك 18 4 4 10 12 33:23 -10 16 16 العين 18 4 1 13 12 38:20 -18 13

الدوري السعودي للمحترفين2021

الدوري السعودي للمحترفين أقوى بطولة دوري في العالم العربي، من حيث قوة التنافس فيه بين أل 16 نادي نظراً للاعبين المحترفين الذي تقوم الأندية بشرائها لتدعيم صفوفها، ومن ناحية أخرى الدوري السعودي هو ثاني أغلى دوري في القارة الصفراء من حيث القيمة السوقية التي تبلغ 480 مليون يورو، والفريق الفائز باللقب يمثل الكرة السعودية في البطولات الأسيوية، دوري أبطال أسيا رفقة صاحب المركز الثاني.

الشباب يتقدم نحو اللقب الأغلى

نادي الشباب السعودي يقدم مستويات رائعة من بداية الدوري حتى الأسبوع ألثامن عشر، حيث يحتل المركز الأول برصيد 38 نقطة جمعهم من لعب 18 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط، وسجل لاعبوه 38 هدف وسكنت شباكه 22 هدف، ويعتبر هو أقل فرق الدوري هزيمة، بالإضافة إلي أنه يعد أقوى هجوم في المسابقة كل هذه الأرقام تجعل الشباب مرشح بقوة للحصول على اللقب هذا الموسم، في ظل تراجع الهلال والبداية الكارثية للنصر في الدوري التي أبعدته مبكراً عن المنافسة.

تحديد بطل الدوري السعودي للمحترفين

يتكون الدوري السعودي للمحترفين من 16 فريق، يلعب كل فريق 30 مباراة في الموسم، يحصل على اللقب الفريق الأكثر جمعاً للنقاط، وإذا تعادل فريقين في عدد النقاط يتم الاحتكام إلي فارق الأهداف بينهما لتحديد البطل