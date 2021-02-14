آينتراخت فرانكفورت يفوز على كولن بهدفين دون رد في الدوري الألماني لكرة القدم

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت انتصارا ثمينا على ضيفه كولن بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب كومرزبنك ارينا في إطار الجولة الـ21 من الدوري الألماني لكرة القدم.
سجل هدفي فرانكفورت كل من أندريه سيلفا وإيفان نديكان في الدقيقتين 57 و79.
ورفع الفوز رصيد فرانكفورت إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كولن عند 21 نقطة في المركز الـ(14).
ويتصدر بايرن ميونخ المسابقة برصيد 48 نقطة، علما بأنه سيخوض لقاء الجولة الـ21 غدا أمام أرمينيا بيليفيلد، بعد عودته من قطر بالتتويج بمونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه.
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