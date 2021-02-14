إسلام حسن نجم يد الأهلي يعتزل اللعب دوليا

قرر إسلام حسن لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، ونجم النادي الأهلي، إعتزال اللعب دوليًا مكتفيًا بالفترة التي قضاها مرتديًا شعار "الفراعنة".

وأعلن "حسن" قرار الإعتزال خلال ظهوره في برنامج الأبطال المذاع على قناة الأهلي، بسبب بعض الظروف التي منعته من استكمال مسيرته مع أبناء النيل.

ويمتلك إسلام حسن مسيرة حافلة مع منتخبنا الوطني بعد حصده لبطولة إفريقيا 2016 والمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو.