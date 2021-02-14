مدرب بيراميدز: الفوز على راسينج كلوب بداية عودة اللاعبين

وأضاف عقب نهاية المباراة :"الفريق قدم مباراة جيدة للغاية على الرغم من أن أرضية الملعب لا تساعد على اللعب الجيد".
وتابع :"نجحنا في التحكم في لحظات معينة من المباراة وكان هناك أكثر من فرصة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ولكن بصفة عامة تحكمنا في إيقاع المباراة".
وأوضح :"الفوز في مباراة اليوم يمثل عودة الثقة للاعبين، لكن لا يزال هناك 90 دقيقة أخرى في القاهرة، وسنعود ونقوم بعمل استشفاء للاعبين والتحضير للمباراة المقبلة".
وزاد :"أهنئ اللاعبين على مجهودهم في المباراة والذين أخذوها على محمل الجدية وبشكل جيد جدا، وأهديهم الفوز الذي تحقق في مباراة اليوم".
وتطرق للحديث عن تسجيل إسلام عيسى للهدفين قائلا :"الفوز ليس له فقط ولكن لجميع اللاعبين، الذين قدموا أداء جيد للغاية".
وأردف :"سنجهز أنفسنا لمباراة الإياب مثلما جهزنا للقاء اليوم، ونتمنى الفوز والتأهل للدور المقبل".
وعن حصول 4 لاعبين على بطاقات صفراء في مباراة اليوم قال :"الملعب ساعد نوعا ما على الاحتكاك وهو ما تسبب في البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعبون بسبب الركلات الحرة باستثناء بطاقة محمد حمدي
وأختتم :"نتمنى أن يعود بعض المصابين في مباراة الإياب فالفريق به مجموعة كبيرة من اللاعبين المهمين والذين يعانون من الإصابة".
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