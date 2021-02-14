علمك غالي دائما يا زمالك.. المستشار أحمد جلال إبراهيم يكشف حقيقة تصريحاته

كشف المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عدم صحة ما أثير خلال الساعات الماضية، من الإدلاء بأي تصريحات تخص فريق الكرة أو المجلس الحالي.

وحرص نائب الزمالك السابق على نشر تنويه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجاء كالآتي:

"تنويه هام....تلاحظ لي خلال امس واليوم ان هناك بعض المواقع التي تناقش قضايا تخص النادي. والتي تقوم بتشييرها علي الفيس بوك.. وقد نسبت لي تصريحات واحاديث... وإننى مع خالص احترامي لهذه المواقع ومع خالص احترامي لحرية رأيها وحقها الكامل في مناقشة تلك القضايا... الا انني أؤكد نفي كل ما نسب اليّ من تصريحات لم تحدث مني ابدا وانني في حال قيامي بالادلاء بتصريحات،. فإنني لن انكر ذلك لانني اعلم كيفية الادلاء بها وبما سوف تحاط به من احترام كامل للجميع وبما لا ينال ابدا من وضع النادي الاهم عندي وعند كل من هو زملكاوي حقيقي.

وتابع: وإنني منذ تاريخ عدم وجودي ومجلسي في منصب المسئولية.. فانني لم أقم بالادلاء بأي تصريحات او احاديث تتعلق بأي امر.. في وسائل الاعلام بكافه انواعها.. ولم أتناول اي حديث عن اي شخص سواء بالمدح او الذم.. لذا ارجو عدم تناول اسمي بأي شكل في اي احاديث لم تصدر مني ابدا تجاه النادي او أي مسئول في اي موقع.. وإنني اؤكد مره اخري علي خالص احترامي لكافة الناس وكافةه المواقع وكافة من يبدون وجهة نظرهم.. مع تمنياتي بالتوفيق لنادي الزمالك وفرقه الرياضية وجماهيره واعضائه دائما.. وتمنياتي لفريق كرة القدم بالتوفيق في بطوله الدوري وافريقيا.. علمك عالي علمك غالي دائما يازمالك".