اليوم ثلاث مباريات في دوري الدرجة الثانية لكرة اليد

تقام اليوم الاثنين ثلاث مباريات في دوري الدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي الجديد 2020/2021 حيث يلتقي في المباراة الاولى صحار مع ظفار في الساعة العاشرة صباحا تليها المباراة الثانية وتجمع بين صحم والاتحاد في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا أما المباراة الثالثة يلتقي فيها الخابورة مع النصر في الساعة الثالثة عصرا تقام المباريات الثلاث على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وقد قامت لجنة المسابقات باتحاد اليد بتعديل موعيد اقامة المباريات بسبب ظروف الطيران لاندية محافظة ظفار .

وكانت مباريات الأسبوع الخامس لدوري شهد إقامة 5 مباريات استطاع نادي نزوى من المحافظة على صدارة بعد تغلبه على السويق 29/ 26، بعد مباراة مثيرة ليرفع الفائز رصيده إلى 18 نقطة في المقدمة وذلك على صالة مجمع الرستاق الرياضي وعلى نفس الملعب فاز الشباب على عبري 26/ 21. وحقق ظفار فوزا مهما على حساب صحم بنتيجة 24/ 23 وذلك في المباراة التي اقيمت على صالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وعلى نفس الصالة فاز صحار على النصر 18/ 17 ، وفاز الاتحاد على الخابورة 39/ 23.

الجدير بالذكر بأن نظام الدوري يقام من مرحلة واحدة بنظام تجميع النقاط، يصعد الفريقان الحاصلان على الأول والثاني مباشرة لدوري الدرجة الأولى، فيما يلعب صاحب المركز الثالث مباراة فاصلة مع صاحب المركز الأخير والفائز منهما يصعد للدرجة الأولى.

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