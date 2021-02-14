الأربعاء انطلاق بطولة التقاط الأوتاد للولايات والناشئين بالرحبة

ينظم الاتحاد العماني للفروسية ممثلا بلجنة المسابقات الدولية بطولة التقاط الاوتاد للولايات والوحدات العسكرية وذلك على ميدان التقاط الاوتاد بمزرعة الرحبة بولاية بركاء يوم الاربعاء القادم تحت رعاية السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية وتأتي هذه البطولة بدعم من مؤسسات القطاع الخاص، حيث يشارك في البطولة عدد من وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة من المتسابقين والمتسابقات ومن بينهم المتسابقون الناشئون تحت سن 20 سنة والذين تم تخصيص مسابقة خاصة بهم في هذه البطولة.

وسوف يكون نظام المسابقة عبارة عن خمس جولات وهي فردي رمح جولة واحدة 6سم وفرق رمح جولتان 6سم و4سم وفرق سيف جولتان 6سم و4سم، وهناك مسابقة خاصة للناشئين تحت 20 سنة لفرسان الولايات المشاركين في البطولة.

الفرق المشاركة من الولايات

هناك عدد من الولايات تشارك في البطولة وعددها ثماني فرق وهي فريق اسطبلات آل سعيد، نادي الشموخ ( ولاية منح)، نادي الخابورة للفروسية، لجنة سباق الخيل ولاية المضيبي، لجنة زاد الراكب للفروسية (ولاية ابراء)، مركز اللجام للفروسية ( ولاية السويق)، مدرسة النمير للفروسية ( ولاية صحم )، وفريق واثبات السيب ( ولاية السيب).

بطولة الوحدات العسكرية

نظام المسابقة في بطولة الوحدات العسكرية يشتمل على خمس جولات وهي حلقتان ووتد جولة واحدة 6سم وفرق رمح جولتان 4سم و4سم وفرق سيف جولتان 6سم و4سم، كما تتضمن مسابقة فردي خاصة للفارسات المشاركات بالبطولة.

الفرق المشاركة ببطولة الوحدات العسكرية

يشارك في بطولة الوحدات العسكرية ثماني فرق بواقع فريقين من كل وحدة وهي الخيالة السلطانية، خيالة الحرس السلطاني العماني، وحدة شرطة الخيالة، وخيالة مدرعات سلطان عمان.

الشركات الراعية

كما تدعم البطولة عدد من الجهات الخاصة من القطاع الخاص وهي النهدي للتطوير العقاري، مربط بن حايل للفروسية، الرائد للخدمات العقارية، الحلول المتكاملة لتجارة مواد البناء، العلياء للاستثمار والصناعة، سعيد الشرجي وفيصل العامري للمحاماة والاستشارات القانونية، 7 STORE AL MAZIOON، الهكتار للخدمات العقارية، ومشاريع الذيب العالمية للمقاولات