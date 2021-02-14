غرامة 300 ألف جنيه ضد أي لاعب يتحدث للإعلام بالأهلي |تفاصيل مثيرة

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على أي لاعب يُجري مداخلات تليفونية مع أي من وسائل الإعلام، وذلك حتى يتفرغ جميع عناصر الفريق للتركيز استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة، في أولى مواجهات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
جاء هذا القرار عقب قيام عبد الحفيظ بإخطار جميع اللاعبين بعدم الظهور في وسائل الإعلام خلال هذه الفترة، التي تحتاج إلى مجهود مضاعف سواء في المباريات المحلية أو القارية.
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