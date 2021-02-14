غرامة 300 ألف جنيه ضد أي لاعب يتحدث للإعلام بالأهلي |تفاصيل مثيرة

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على أي ‏لاعب يُجري مداخلات تليفونية مع أي من وسائل الإعلام، وذلك حتى يتفرغ جميع ‏عناصر الفريق للتركيز استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء ‏باستاد القاهرة، في أولى مواجهات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

جاء هذا ‏القرار عقب قيام عبد الحفيظ بإخطار جميع اللاعبين بعدم الظهور في وسائل الإعلام خلال ‏هذه الفترة، التي تحتاج إلى مجهود مضاعف سواء في المباريات المحلية أو القارية.‏