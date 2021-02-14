موسيماني يتحدث عن مواجهة المريخ السوداني في مؤتمر صحفي غدا باستاد القاهرة

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏مؤتمرًا صحفيًّا ‏في الثامنة مساء غدٍ الإثنين باستاد القاهرة، للحديث عن ‏مواجهة المريخ السوداني الأولى في ‏دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ‏المقرر إقامتها في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.‏

وكان الأهلي استأنف تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب العودة ‏من قطر والانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية، التي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير الجاري، والتي توج خلالها الفريق بالميدالية البرونزية.‏

وطالب الجهاز الفني اللاعبين بالتركيز في مواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثلاثاء ‏المقبل، في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وإغلاق ملف ‏مونديال الأندية.‏