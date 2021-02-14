أخبار النادي الأهلي.. فريق يتحدى أبطال القلعة الحمراء.. وسعد سمير يتعرض لعملية احتيال

قرر إسلام حسن لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، ونجم النادي الأهلي، اعتزال اللعب دوليًا مكتفيًا بالفترة التي قضاها مرتديًا شعار "الفراعنة".

كشف أحمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن امكانية عودة علي معلول ووليد سليمان الى المشاركة مع الاهلي قبل مواجهة المريخ السوداني في إفريقيا.



أصبح النادي الأهلي لهذا الجيل من المشجعين واللاعبين بمثابة الفانوس السحري، الذي يحقق لهم آمالهم دون تعب أو مجهود، فيتمنى جماهير الأحمر التتويج بالدوري فيفعلها ثم يرغبون في بطولة الكأس فيتوج بها محليًا.

رد زاكي الدين، المنسق الإعلامي لنادي المريخ السوداني، على أنباء تجاهل النادي الأهلي لبعثة المريخ منذ وصولها إلى القاهرة، أول أمس، الجمعة، استعدادًا لمباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا. خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بالنادي الأهلي لمسحة طبية اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، في بداية مشوار الفريق بمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.