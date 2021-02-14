نشر "دوت الخليج" مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:
حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الحديث مع اللاعبين على هامش التدريبات التي أقيمت بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
قاد مصطفى محمد، فريقه جالاتا سراي، للفوز على قاسم باشا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري التركي.
أدي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهلية داخل صالة الجمنازيوم، على هامش المران الجماعي الذي أقيم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عن نشره فيديو مساء اليوم ، وذلك من خلال تدويتة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، على هامش المران الجماعي، المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. ومصطفى محمد يشارك عمرو زكي في إنجاز تاريخي للمحترفين المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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