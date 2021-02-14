يتولى المهمة متطوعا.. جمال عبد الحميد رئيسا لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

قال الإعلامي سيف زاهر، إن جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق سيتولى رئاسة قطاع الناشئين.

وأضاف سيف زاهر، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، "جمال عبد الحميد سيتولى قيادة الناشئين بنادي الزمالك متطوعًا؛ بعد الاتفاق مع اللجنة المؤقتة ووزير الشباب والرياضة".

وفي سياق آخر، حرص مدحت عبد الهادي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الحديث إلى اللاعبين على هامش التدريبات التي أقيمت بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ودار الحديث المتبادل بين عبد الهادي واللاعبين حول الفترة المقبلة، وأهميتها، وضرورة التركيز بقوة، مشددا على أنهم قدموا مباراة قوية أمام المولودية الجزائري ولكن غاب التوفيق في التهديف.

وأثنى "عبد الهادي"، على إصرار اللاعبين وتركيزهم في تخطي هذه الصفحة، والتركيز في القادم، مؤكدا لهم أنهم الأفضل ولديهم القدرة والإمكانات التي تؤهلهم لحصد كل شيء، كذلك القدرة على العودة، وتصدر مجموعتهم، واستكمال رحلة الوصول إلى النهائيات، ومن ثم حصد البطولة.

وحرص مدرب الزمالك على تحية اللاعبين على تركيزهم في التدريبات بقوة، والاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة.

من جانبهم أكد اللاعبون للمدرب العام للزمالك أنهم سيكونون على قدر المسئولية، وسيسعون بكل ما لديهم خلال الوقت القادم لتحقيق نتائج طيبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء المقبل في الجولة 13 للدوري الممتاز.