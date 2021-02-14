تعرض أولمبياكوس للخسارة على يد باناثايكوس، (2 – 1)، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري اليوناني.
ولعب أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس حتى الدقيقة 76 من زمن اللقاء، قبل أن يستبدل ويدخل مكانه هوجو كويبرس.
وافتتح خوسيه جونيور التسجيل لصالح باناثايكوس، في الدقيقة 6، ثم أضاف يونس سانكاري الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض.
وقلص يوسف العربي النتيجة في الدقيقة 82، وسجل هدف أولمبياكوس الوحيد بالمباراة.
وقبل النهاية بلحظات أوسينو با لاعب أولمبياكوس للطرد عند الدقيقة 94 من عمر اللقاء.
وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لـ أولمبياكوس بالدوري اليوناني هذا الموسم.
وتوقف رصيد أولمبياكوس عند النقطة 57 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد باناثايكوس عند النقطة 43 في المركز الثالث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يتعرض للخسارة الأولى في الدوري اليوناني على يد باناثانيكوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.