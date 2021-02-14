بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يتعرض للخسارة الأولى في الدوري اليوناني على يد باناثانيكوس

تعرض أولمبياكوس للخسارة على يد باناثايكوس، (2 – 1)، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري اليوناني.

ولعب أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس حتى الدقيقة 76 من زمن اللقاء، قبل أن يستبدل ويدخل مكانه هوجو كويبرس.

وافتتح خوسيه جونيور التسجيل لصالح باناثايكوس، في الدقيقة 6، ثم أضاف يونس سانكاري الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض.

وقلص يوسف العربي النتيجة في الدقيقة 82، وسجل هدف أولمبياكوس الوحيد بالمباراة.

وقبل النهاية بلحظات أوسينو با لاعب أولمبياكوس للطرد عند الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لـ أولمبياكوس بالدوري اليوناني هذا الموسم.

وتوقف رصيد أولمبياكوس عند النقطة 57 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد باناثايكوس عند النقطة 43 في المركز الثالث.