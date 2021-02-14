بيراميدز يكرم سفارة مصر في أبيدجان

كرم المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس بعثة فريق الكرة في كوت ديفوار، السفير الدكتور وائل بدوي سفير مصر في كوت ديفوار على الجهود الضخمة التي قدمها للبعثة خلال فترة وجودها في أبيدجان وحتى قبل وصولها وتسهيل مهمة البعثة.

ونجح بيراميدز في العودة من كوت ديفوار بالانتصار بهدفين دون مقابل على حساب راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجلهما إسلام عيسى.

وحرص السفير على استقبال البعثة في مطار فيليكس هوفييه بوانييه بالعاصمة أبيدجان وحضر المباراة من ملعب إيبمبي بصحبة أعضاء السفارة المصرية.

وقدم المهندس ممدوح عيد للسفير ومحمد الدرديري السكرتير الثاني لسفارة مصر في كوت ديفوار، درع نادي بيراميدز موجها شكر وتقدير النادي العميق للسفارة وجميع العاملين بها على ما قدموه للبعثة.