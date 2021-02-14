نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسارة ليفربول واستمرار الانهيار وصعوبة الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتظر محبي ليفربول ومحمد صلاح والكرة المستديرة مباراة ممتعة اليوم السبت بين فريقي ليستر سيتي وليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الجولة الرابعة والعشرين، حل ليفربول ضيفًا على ملعب ليستر سيتي المسمى بستاد كينج باوربمدينة ليستر، خسر ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ممتعة وتوالت الهزائم والأحزان بنادي ليفربول.

جاء تشكيل الريدز ليفربول الضيف صاحب لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي كالأتي :

في حراسة المرمى البرازيلي أليسون بيكر

في خط الدفاع روبرتسون، الرائع هندرسون، كاباك، أرنولد

في خط الوسط كورتيس جونس، فينالدوم، ميلنر

في خط الهجوم ماني، فيرمينو، الأسطورة المصري هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح

بينما جاء تشكيل الذئاب ليستر سيتي كالتالي

في حراسة المرمى شمايكل

في خط الدفاع بيريرا، سويونكو، إيفانز، أمارتي

في خط الوسط يوري، إنديدي، بارينيس، ألبرايتون

في خط الهجوم ماديسون، فاردي

جهز ليفربول جيدًا للمباراة واستمر بالضغط على نادي ليستر سيتي على أرض ملعبه في طول الشوط الأول، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، قام المدرب الألماني يورجن كلوب بتغيير ميلنر للإصابة ونزول اللاعب البرازيلي تياجو ألكانترا بديلًا له، واستمر الشوط الأول من طرف ليفربول وعدة محاولات من محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي برصيد سبعة عشر هدفًا حتى الآن وانتهى بالتعادل السلبي صفر لكل من الفريقين.

نزل نادي ليفربول الشوط الثاني مستمراً في الضغط على ليستر سيتي وأضاع المهاجم البرازيلي فيرمينو فرصة إنفراد بالحارس شمايكل التى أبدع في صدها، ثم واصل ليفربول الضغط حتى أحرز المهاجم المصري محمد صلاح بمساعدة رائعة من المهاجم فيرمينو هدفه السابع عشر هذا الموسم في الدقيقة سبعة وستين.

حاول نادي ليفربول الاستمرار في الضغط على نادي ليستر سيتي ولكن بعد هدف محمد صلاح بعشر دقائق أحرز اللاعب ماديسون هدفًا ليتعادل بنتيجة 1/1، وقلب نادي ليستر سيتي الطاولة على ليفربول حتى أحرز المهاجم فاردي هدفه الثاني عشر في الدوري الإنجليزي والهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 81 ثم أحرز هارفي بارينيس هدفًا في الدقيقة 85 وانتهت المباراة بفوز الذئاب ليستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسوف يتجه نادي ليفربول إلى ألمانيا لمواجهة نادي ليبزيج الألماني في دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.