ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد.. اليونايتد يبتعد

فاز فريق ارسنال علي ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح بيير إيمريك أوباميانج التسجيل لارسنال في الدقيقة ١٣، قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة لفريقه بهدف ثان في الدقيقة ٤١ من ضربة جزاء.

وأحرز هيكتور بيلرين الهدف الثالث في الدقيقة ٤٥، ليعود بعدها أوبامايانج ويسجل الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة ٤٧.

وأحرز باسكال ستورك الهدف الأول لليدز ٥٨، أعقبه هيلدر كوستا بالهدف الثاني في الدقيقة ٦٩.

وحسم التعادل الإيجابي 1 - 1، مواجهة مانشستر يونايتد ووست بروميتش، ضمن منافسات الجولة الت 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 46 في المركز الثاني، ورصيد وست بروميتش للنقطة 13 في المركز التاسع عشر.

وجاء ترتيب ترتيب الدوري الإنجليزي كالاتي: