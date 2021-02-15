حارس كوكاكولا: التصدي لضربة جزاء الإنتاج تتويج لجهود الفريق.. ومباراة بتروجيت ثأر

أكد محمد علي ميلا حارس مرمي نادي كوكاكولا أن الفوز علي الإنتاج الحربي في بطولة كأس مصر بداية لإنطلاقة جديدة للفريق وتجديد لطموحات أملا في العودة سريعا للمنافسه علي الصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل
واضاف ميلا خلال تصريحات خاصة لصدي البلد : بدأنا الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي من اسبوع وركزنا علي نقاط الضعف والقوة وقمت بالتركيز علي الركلات الترجيحية مع مدرب الحراس صبحي محمود لأننا كنا نتوقع ذهاب المباراة لها لحسم التأهل .
وأكمل : التصدي لركلة جزاء الإنتاج الحربي كان في وقت مهم ولتتويج لمجهودات اللاعبين خلال الفترة السابقة وكنت مؤمن بقدراتي علي التصدي لها وعندما احتسبت نظر لي المدرب صبحي محمود وطالبني بالتركيز وأكد ثقته في أننى قادر علي التصدي لها وبالفعل نجحت في ذلك .
وأوضح : الان اغلقنا صفحة الإنتاج الحربي ونركز في مباراة طنطا بالدورة ونرغب في الحصول علي الثلاث نقاط للصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل وهذا هدفنا وهدف الإدارة التي دعمتنا بكل الإمكانيات لتحقيق الحلم
واختتم ميلا تصريحاته قائلا : المباراة القادمة أمام بتروجيت صعبه للغاية وستكون بمثابه الثأر لنا لأننا تعرضنا لهزيمه قاسية في بداية الموسم والان هي مباراة حياه او موت ويجب التركيز فيها لكن في وقتها .
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