الهلال السعودي يعلن إقالة لوشيسكو بعد الخسارة من ضمك

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، رحيل الروماني رازفان لوشيسكو عن منصبه كمدير فني للفريق بالتراضي. ونشر نادي الهلال بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أكد فيه رحيل لوشيسكو وطاقمه المساعد بالتراضي، موجها الشكر لهم. وأكد الهلال أنه تم تكليف البرازيلي روجير ميكالي مدرب فريق الشباب بإدارة مهمة الفريق في الفترة المقبلة. يذكر أن الهلال خسر اليوم أمام ضمك في الدوري السعودي بهدف نظيف.

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