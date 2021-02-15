للاطمئنان على الأمور داخل النادي.. جلسة بين أشرف صبحي وأعضاء اللجنة المؤقتة لـ الزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية، جلسة بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبين أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة نادي الزمالك بحضور كل من (أشرف قاسم المشرف العام على كرة القدم بالنادي، وعبد الحليم علي مدير الكرة) للاطمئنان على الأمور داخل النادي وفريق الكرة.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق السنغال يوم السبت المقبل، استعدادا للقاء تونجيث السنغالي المقرر له يوم ٢٣ فبراير الجاري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.