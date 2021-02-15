الوحش لوكاكو يصل للهدف 300 في مسيرته

وصل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، للهدف رقم 300 في مسيرته الكروية.

وسجل لوكاكو ثنائية في مرمى لاتسيو بالمباراة المقامة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 في الدوري الإيطالي.

وجاءت أهداف لوكاكو الـ 300 بواقع 87 هدفا مع إيفرتون، و56 هدفا مع إنتر ميلان، و42 هدفا مع مانشستر يونايتد، و41 هدفا مع أندرلخت، و17 هدفا مع وست بروميتش ألبيون.

ويتصدر لوكاكو ترتيب الهدافين في الدوري الإيطالي، وبرصيده 16 هدفا، متساويا مع كريستيانو رونالدو صاحب نفس العدد من الأهداف.