قال جورفان فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن مشاركة الاهلي في كأس العالم للأندية أمر جيد للغاية للكرة المصرية و الإفريقية.
و أضاف فييرا في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ الأهلي قدم بطولة مميزة و لعب أمام مدارس مختلفة ، بداية من مباراة الدحيل القطري ثم بايرن ميونخ الالماني و اختتم بلقاء بالميراس البرازيلي ، و أبلى بلاءً حسنًا بتحقيق المركز الثالث.
و اختتم فييرا ، الاهلي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين هذا الموسم و الفرص متساوية بينه وبين الزمالك هذا الموسم لتحقيق لقب الدوري المصـري
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبلى بلاء حسنا.. فييرا: الأهلي قدم مباريات مميزة فى مونديال الأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.