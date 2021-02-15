نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ.. قناة مكسبي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ، هو ما يشغل جميع متابعي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان وتحديداً الجماهير المصرية والعربية، حيث يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والمريخ السوداني لحساب مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021، ومن المعروف أن مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية تنقل مثل هذه المباريات بشكل حصري، لذلك يرغب الجميع ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت المشفرة معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الأهلي والمريخ مجانا على النايل سات وعرب سات والأقمار الصناعية الأخرى، قنوات تذيع ماتش الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2021.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ، يستهل المارد الأحمر أولى مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021 عندما يستقبل على ملعبة في عقر داره فريق المريخ السوداني العنيد على ملعب استاد القاهرة الدولي لتكون ضربة البداية للشياطين الحُمر بعد العودة من بطولة كأس العالم للأندية حاملين الميدالية البرونزية وتحقيق المركز الثالث للبطولة.

القناة المفتوحة التي تنقل ماتش الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا 2021 ، بدايةً قبل أن نتعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني، فهناك العديد من القنوات المفتوحة التي كشفت أنها تذيع مباراة الأهلي اليوم، لكن توجد بعض المواقع الإلكترونية تعمل على تنشر معلومات مغلوطة فيما يخص هذا الشأن.

تردد قناة مكسبي ماتش الأهلي والمريخ مجانا

ظهرت قناة مكسبي منذ فترة قصيرة وقد أعدت مفاجآت للجماهير العربية حيث قامت القناة بنقل مباريات مونديال عالم للأندية، وبدأت في تنظيم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا مجاناً، وكانت قناة مكسبي أعلنت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنها ستذيع مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2021، لذلك سنتعرف معاً على تردد قناة مكسبي ماتش الأهلي والمريخ اليوم مجانا على النايل سات، وهناك الكثير يتساءل هل تنقل قناة مكسبي مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا 2021 ، هل قناة مكسبي تنقل ماتش الأهلي اليوم.

تردد قناة مكسبي ماتش الأهلي على النايل سات:

التردد: 11411 – الاستقطاب: أفقى H – الترميز 27500

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أنه يحق للإذاعة المحلية بالدولة نقل مباراة الفرق بدوري أبطال أوروبا، ومن هذا المنطلق ستكون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني مجانا هي قناة أون تايم سبورت الأرضية، ونتعرف معكم الىن على التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورت الرياضية.

تردد أون تايم سبورت الأرضي:

التردد الأرضي (البث التماثلي) UHF9 – التردد الأرضي (البث الرقمي) UHF32.

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية التقرير الذي قدمنا خلالة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ على النايل سات، فيما وضعنا تردد قناة مكسبي لنقل ماتش الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2021، وسوف نتابع أول بأول ما سيتم الكشف عنه خلال الساعات القادمة فمن المتوقع أن يتكشف لنا ولكم المزيد فيما يخص ذات الشأن.